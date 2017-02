Het begin

Reden voor een van de collega's om mij een dag of wat later op te bellen met de vraag of ik met haar wilde komen praten, zij liep namelijk tegen hetzelfde aan. Dat had ik van haar niet verwacht, zij leek zo'n super geslaagd leven te hebben, met veel vrienden en een leuke man, 2 zonen en een hoop lol. Altijd vrolijk en t hoogste woord op het werk. Eerlijk gezegd klapte ik daar vaak een beetje van dicht. Misschien was dat de reden dat wij in al de 7 jaar dat we samenwerkten nooit echt een persoonlijk gesprek hadden. Van mijn kant bleef het bij bewondering op afstand. Hoe zij mij zag had ik geen idee van.



We spraken af en ik zou daar snel achter komen. We bleken veel overeenkomstigheden te hebben, ook al uitten we dat totaal anders. Voor ons hebben de bewoners de hoogste prioriteit en daarna zien we wel of en hoe we de boel aan kant krijgen. Als een bewoner in de put zit of een dringende behoefte heeft eruit te moeten gaat dat bij ons voor. Leuke dingen doen met de mensen is iets wat meer en meer naar de achtergrond is verschoven.



In de beginjaren van deze soort van wonen deden we alles samen met de bewoners. We leefden gewoon het leven zoals het thuis ook was. De was, de boodschappen, koken en het huishouden.En als we erop uit wilden kon dat want we hadden een eigen busje. Alles bij elkaar maakte het leven voor onze beginnend dementerende bewoners waardevol en fijn. Het was geweldig om daaraan mee te kunnen werken. Ondanks de grote vrijheid die we hadden heerste er rust bij de bewoners en het personeel. we hadden immers overal de tijd voor.. Een keer de bedden niet opmaken deed je thuis ook wel eens, of gewoon bij de wastafel wassen is voor veel ouderen veel normaler dan douchen. Zeker als mensen dementeren en meer en meer terug glijden naar hun jeugdjaren. Toen bestonden er echt geen douches hoor!



Maar ja, ook de bezuinigingen, de controles van allerlei instanties anders krijg je geen geld..de efficientste verzorgingsmethodes, medicijndistributiekarren, behandel en verzorgingsplannen en oh ja, ergens komen nog de leefplannen voor.. We hebben het in noodtempo met net zoveel bewoners voor elkaar gekregen dat iedereen opgefokt rondrent, de bewoners aandacht tekort komen en zitten te suffen of onrustig rondlopen op zoek naar huis. Want deze plek heeft niets meer van hun oude leven weg, boodschappen worden aan de deur gebracht, evenals de schone was. Het huishouden wordt niet meer met de bewoners gedaan want het is vies volgens de inspectie. Weg met de herinnerbriefjes die vergeetachtige mensen nodig hebben, te rommelig! En messen en afwasmiddel zijn gevaarlijk, Weer een sleutel erbij.



Het busje is er ook niet meer..te duur. Trouwens, er is niet eens personeel om met de bewoners mee te gaan. Een rondje om behoort al zelden tot de mogelijkheden.Dagelijks komen we personeel tekort vanwege langdurige zieken en ontslagen die gevallen zijn. Heel langzaam is dit allemaal gegaan, steeds een beetje meer de leuke dingen inleveren, tot ineens het besef bij je binnenknalt: Dit is echt niet hoe ik zorg wil geven. Waar is het plezier gebleven wat we met zijn allen hadden? Was dat niet een van de belangrijkste zaken om het leven van deze mensen dragelijk te houden?

"En wat gaan jij en ik hieraan doen?" vroeg ze rechtstreeks.



wordt vervolgd